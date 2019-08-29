Москва, 29 августа, 2019, 17:14 — ИА Регнум. Угрозы для Международной космический станции (МКС) и членов её экипажа нет после срабатывания аварийной сигнализации на американском сегменте станции, заявили в Роскосмосе.

NASA МКС

«Аварийная сигнализация сработала, экипаж проанализировал ситуацию и предпринял необходимые меры», — приводит комментарий госкорпорации ТАСС.

В Роскосмосе добавили, что на данный момент «обстановка на МКС штатная, никакой угрозы безопасности экипажа и станции нет».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно, что на американском сегменте МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода в воздухе в российском модуле «Звезда».