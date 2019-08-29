Ярославль, 29 августа, 2019, 17:09 — ИА Регнум. В департаменте государственного жилищного надзора Ярославской области подтвердили информацию о возврате 128 домов Переславля-Залесского в прежние управляющие компании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала директор департамента Елена Скоробогатова.

Дом в Переславле

Ранее копию приказа департамента распространил в соцсетях глава Переславля Валерий Астраханцев. Однако некоторые переславцы обратили внимание, что отменены майские приказы, а новые компании управляют домами на основании документов, выпущенных в июле. Елена Скоробогатова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщила, что отмена первоначальных приказов означает и отмену всех последующих.

«Это означает возвращение права управления домами в те управляющие компании, которые были ранее. Основанием для этого стали официальные обращения из правоохранительных органов о фактах фальсификации протоколов собраний жителей. Такое взаимодействие с правоохранительными органами стало возможным по инициативе губернатора области Дмитрия Миронова. В течение 3 дней со дня выхода приказа информация о возвращении права управления будет размещена в Государственной информационной системе ЖКХ. Сейчас эта работа проводится сотрудниками департамента», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM директор департамента госжилнадзора Ярославской области Елена Скоробогатова.

По словам Скоробогатовой, жители должны оплачивать услуги по содержанию и ремонту жилья в прежние УК. Те люди, которые оплатили услуги в управляющие компании «МКД» и «Переславль», могут обратиться в них с заявлением о возврате денег.