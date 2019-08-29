Москва, 29 августа, 2019, 17:08 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате взносов России за 2017−2018 годы в Совет Европы. Документ датирован 27 августа и опубликован на портале правовой информации.

Antonio Bonanno Совет Европы

Общая сумма составляет около 54,7 млн евро. 44,8 млн евро направляется по линии МИДа России, 5 млн евро в пенсионный резервный фонд Совета Европы, около 1,2 млн евро поступят в чрезвычайный бюджет.

Министерству иностранных дел России поручено проинформировать Совет Европы о принятом решении, а Минфину — обеспечить поступление средств.

Кризис в отношениях России и Совета Европы наступил в 2014 году, когда делегацию страны лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом. В 2017 году РФ приостановила выплаты взносов.