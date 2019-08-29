Калуга, 29 августа, 2019, 17:07 — ИА Регнум. В Калуге сегодня, 29 августа, состоялось внеочередное заседание Городской думы. Как сообщает пресс-служба регионального парламента, на заседании были внесены изменения в бюджет города.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге внесли изменения в городской бюджет

Доходная часть бюджета увеличиваееся на 121,9 тыс. рублей. Эти средства будут использованы для финансового обеспечения реализации проектов инициативного бюджетирования. В связи с увеличением общего объёма расходов бюджета на 300 млн. рублей дефицит бюджета утверждается в размере 496 миллионов рублей и вносятся изменения в программу муниципальных заимствований. 257,6 млн. рублей выделяется муниципальному предприятию «Калугатеплосеть» для оплаты поставленного природного газа и электроэнергии. Уставной капитал «Теплосети» увеличивается на 19,1 млн. рублей. 10 миллионов 310 тысяч рублей выделяется для оснащения оборудованием и инвентарём нового детского сада по адресу: ул. Академическая, д. 10. На ремонт кровли детского сада № 108 выделяется 350 тысяч рублей. 8,8 млн. рублей будет выделено на проведение реконструкции подъездной автомобильной дороги к дому № 51 по улице 5-я Тарусская. 4,1 млн. рублей выделяется для погашения задолженности по энергосервисному контракту с ООО «Каскад-Энерго». 275 тысяч рублей будет направлено для поддержки социально ориентированных НКО. 400 тысяч рублей выделяется на проведение мероприятий, посвящённых Дню города.

Депутат Денис Курганов поднял вопрос исполнения решений суда по капитальному ремонту многоквартирных домов. Как сообщил начальник управления ЖКХ Виктор Устинов, в текущем году на эти цели в бюджете города предусмотрено порядка 200 миллионов рублей, в настоящее время освоено 50% средств, до конца года планируется освоить средства в полном объёме. Всего на исполнение судебных решений по капитальному ремонту домов Калуге необходимо порядка 4 миллиардов рублей. Денис Курганов предложил увеличить объём финансирования и проработать возможности подключения к этой работе Фонда капитального ремонта. Возможность выделения дополнительных средств будет изучена при работе над бюджетом города на 2020 год. Депутат Юрий Титков предложил провести инвентаризацию зданий детских дошкольных учреждений, определить детские сады, требующие ремонта в приоритетном порядке и предусмотреть в бюджете необходимые средства.

«На протяжении трёх лет в Калуге действовала программа ремонта детских садов, разработанная по инициативе депутатов Городской думы, — сообщил глава городского самоуправления Александр Иванов. — За три года на ремонт детских садов было выделено порядка 60 миллионов рублей, отремонтировано более 20 учреждений. В текущем году началась реализация программы «Старым школам — новую жизнь», направленная на ремонт зданий школ. Вместе с тем, нельзя оставлять без внимания и дошкольные учреждения, управлению образования следует подготовить соответствующие предложения, чтобы необходимые средства были предусмотрены в городском бюджете 2020 года».

Было принято решение об участии в межмуниципальном сотрудничестве путем заключения соглашения о сотрудничестве между Городской управой города Калуги и международной ассоциацией «Породненные города». В 2021 году в Калуге запланировано проведение XVI Конференции городов-партнеров России и Германии. Международная ассоциация «Породненные города» выступила с предложением о вступлении города Калуги в число ее членов. В свою очередь ассоциация будет способствовать связям Калуги с партнерами в других странах, сотрудничеству с национальными союзами и ассоциациями в интересах развития культурных и экономических связей, а также обмену опытом в области местного самоуправления, укреплению доверия, дружбы и взаимопонимания между народами. Международная ассоциации «Породненные города» одобрила проект соглашения о сотрудничестве, подписание соглашения запланировано на сентябрь 2019 года.

Муниципальному предприятию «Управление калужского троллейбуса» были согласованы сделки, связанные с приобретением запчастей для троллейбусов на сумму 1 миллион 44 тысячи рублей и запчастей для электрокомпрессора на сумму 1,5 млн. рублей, а также сделка, связанная с приобретением автомобильных шин и ободной ленты на сумму 5,9 млн. рублей.

В рамках часа контроля была заслушана информация о реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и программы «Формирование современной городской среды». В настоящее время завершены работы по ремонту 14 дорог, продолжается ремонт на 13 объектах. В ходе реализации проекта подрядная организация столкнулась с рядом проблем, объём работ превысил запланированный на 25%. Так в ходе ремонта улицы Ленина планировалось заменить 3 тысячи бордюрных камней, а пришлось заменить порядка 9 тысяч. Кроме того, ожидалось что ГП «Калужский областной водоканал» завершит работы по перекладке коммуникаций к 15 июля, но работы не завершены до сих пор. На некоторых объектах дорожники вынуждены вести работы по фрезерованию и укладке асфальта параллельно с работами по замене труб и переносу колодцев.

Как сообщил депутатам первый заместитель городского головы — начальник управления городского хозяйства Алексей Волков, ремонт улицы Ленина планируется завершить к утру 31 августа.

«До сих пор не сделаны примыкания и не восстановлена тротуарная плитка на улицах Ленина, Пушкина и Плеханова, — отметил глава городского самоуправления Александр Иванов. — Этим объектам управление городского хозяйства должно уделить самое пристальное внимание».

Депутат Михаил Смирнов обратил внимание специалистов управления городского хозяйства на состояние улицы Гурьянова.

«Ремонт улицы Гурьянова начался в мае, на сегодняшний день три пешеходных перехода по-прежнему разрыты, — рассказал депутат. — Завершить работы обещали к 1 сентября, по этим переходам детям придётся идти в школу».

Вопрос был взят на контроль управлением городского хозяйства.

«Улица Тульская находится в очень плохом состоянии, отфрезерован асфальт, отсутствуют канализационные люки, что нередко приводит к авариям», — отметил депутат Сергей Бирин.

По словам Алексея Волкова, при таком объёме работ улицу Тульскую необходимо было перекрывать, но это привело бы к серьёзным транспортным проблемам. В настоящее время завершается фрезерование улицы, на ряде участков началась укладка выравнивающего слоя. Депутат Юрий Титков предложил в следующем году изменить подход к выбору подрядчиков.

«Необходимо привлекать к работам несколько подрядных организаций, чтобы не зависеть от трудностей одной конкретной компании», — уверен депутат.

Подводя итоги обсуждения, глава городского самоуправления отметил, что работа подрядной организации оставляет желать лучшего.

«Впечатления остались далеко не самые приятные, все мы видим в каком состоянии находятся улицы Тульская и Марата, надеюсь, что все ошибки будут учтены и не повторятся в дальнейшем, — заявил Александр Иванов. — Сейчас необходимо завершить ремонт дорог пока позволяют погодные условия, депутаты Городской думы примут участие в приёмке и особое внимание будут уделять качеству выполненных работ».

В рамках программы «Формирование современной городской среды» в текущем году был запланирован ремонт 60 дворовых территорий.

По информации представителя подрядной организации в 17 дворах работы завершены и состоялась приёмка, пяти дворовых территорий готовятся к приёмке, в семи дворах работы ещё не начались. Оставшиеся дворовые территории находятся в разной степени готовности, большинство из них подготовлено к укладке асфальтового покрытия, которая начнётся в ближайшее время. Депутаты озвучили ряд проблемных объектов. Так во дворе дома №2 по скверу Мира работы начались и вскоре были заброшены. Как выяснилось связано это с проблемами субподрядной организации. Подрядчик планирует в срок до 15 сентября выполнить ремонт двора своими силами.

«Ремонт двора дома № 4 корпус 1 по улице Окружной должны был быть завершён к 1 августа, — отметил заместитель председателя Городской думы Сергей Павлов, — но сегодня уже 29 августа, а работы ещё очень далеки от завершения».

По словам представителя подрядной организации, задержка вызвана затянувшимися работами Водоканала и Теплосети по замене коммуникаций. Ремонт двора в посёлке Мирный продолжается все лето, хотя уже давно должен был быть завершён. Все замечания депутатов были учтены специалистами управления городского хозяйства. Вопрос будет находиться на контроле Городской думы.