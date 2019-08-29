Москва, 29 августа, 2019, 16:59 — ИА Регнум. Аварийная сигнализация сработала 29 августа на американском сегменте Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил космонавт Алексей Овчинин специалистам Центра управления полетами (ЦУП), передаёт РИА Новости.

Nasa.gov МКС

По его словам, причиной срабатывания сирены стало зафиксированное повышение уровня кислорода в воздухе в российском модуле «Звезда» — парциальное давление достигло 747,5 миллиметра ртутного столба.

Сообщается, что специалист ЦУП попросил космонавтов прекратить наддув атмосферы станции из баков космического корабля «Прогресс МС-12», чтобы кислород перемешался в воздухе МКС.

Как передавало ИА REGNUM , в экипаж МКС в настоящее время входят космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Александр Скворцов, астронавты NASA Ник Хейг, Кристина Кук и Эндрю Моргана, а также итальянский астронавт Лука Пармитано.

Ранее сегодня сообщалось, что на МКС начались первые испытания экзоскелета робота «Фёдора», который был доставлен на станцию 27 августа.