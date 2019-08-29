Лондон, 29 августа, 2019, 16:41 — ИА Регнум. «Мы знаем, что Борис [Джонсон] думает о боготворимом им Уинстоне Черчилле, — рассуждает испанское издание El Mundo. — Он написал об этом в своей книге («Фактор Черчилля», издательство «Планета»), в которой чуть ли не больше говорил о себе самом (30 раз в одном только прологе), чем о легендарном британском премьер-министре, и попытался провести неприкрытую параллель между старым лидером и собой, белокурым обожателем. Мы также знаем, что он пытается копировать его резкий стиль общения вплоть до манеры заказывать пиво, заучивает его речи, всегда берет какой-нибудь анекдот у старого льва и просит фотографов запечатлеть его в сельском доме в Чивнинге наподобие Черчилля в его приюте в Чартвелле».

Chatham House Борис Джонсон

Разумеется, мы никогда не узнаем, что Черчилль подумал бы о Борисе Джонсоне, однако вспомнив жизненный путь обоих, можно составить об этом некое представление. Черчилль сделал британский парламент своей гостиной в самые драматичные для Соединенного Королевства моменты во времена «блицкрига». Он никогда не пытался закрыть двери Вестминстера для своих политических противников, подчеркивает испанское СМИ, но убеждал их тремя-четырьмя речами, вошедшими в историю.

Как отметила колумнист Соня Пернелл в Prospect Magazine, Джонсон рассматривает Черчилля как «авантюриста, безрассудную личность, обладающую верой в себя и бросающую вызов смерти, и немного оппортуниста». В реальности автор «Фактора Черчилля» описал так себя, предлагая читателю купить «этот товар», считает El Mundo. В то время как Черчилль в самые темные для Британии времена посещал больницы, школы и охваченные огнем районы, Борис в бытность свою мэром Лондона имел возможность обойти хоть весь город, когда в 2011 году там были зафиксированы страшнейшие беспорядки. Однако там, где Черчилль победил, Джонсон потерпел неудачу.