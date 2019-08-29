Брянск, 29 августа, 2019, 16:35 — ИА Регнум. В Советском районном суде Брянска 29 августа начались прения по уголовному делу в отношении лиц, обвиняемых во взяточничестве при сдаче Единого государственного экзамена в одной из школ. На скамье подсудимых находятся пять человек. Государственный обвинитель, прокурор отдела прокуратуры области Анна Игрунева, сочла вину всех подсудимых доказанной, сообщили 29 августа в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Суд

Фигурантами дела стали экс-руководитель отдела общего образования управления образования Брянской городской администрации, обвиняемая в превышении должностных полномочий и получении взяток на общую сумму 227 тыс. 220 рублей, её подчинённая, двое учителей и мать одного из выпускников. Должностные лица были посредниками.

Прокурор считает, что экс-руководителя отдела образования необходимо приговорить к шести годам лишения свободы со штрафом 2 млн рублей. Мать ученика за дачу взятки требуют лишить свободы на три года, одного из учителей — на четыре года, и каждому назначить штраф в размере 500 тысяч рублей. Этим подсудимым определить место отбывания наказания колонию общего режима.

Остальным участникам дела прокурор просил назначить более мягкое наказание со штрафом и лишением свободы условно. Всех должных лиц следует лишить права заниматься педагогической деятельностью, а экс-руководителя — права занимать должности в государственных и муниципальных органах образования.