Брянск, 29 августа, 2019, 16:21 — ИА Регнум. Перед судом в Брянске предстанет 39-летний местный житель. Его обвиняют в мошенничестве, совершённом с причинением значительного ущерба, в крупном и особо крупном размерах. От действий мужчины в основном пострадали женщины, с которыми он завязывал романические отношения, сообщили 29 августа в пресс-службе региональной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Следствие считает, что мужчина, злоупотребляя доверием, похитил у 13 жительниц Брянска свыше 11 миллионов рублей. Он знакомился с женщинами в спортивных залах, магазинах, кафе или социальных сетях. Альфонс рассказывал о тяжёлой жизни и просил новых знакомых помочь ему деньгами или другим имуществом. Мужчина также убеждал женщин оформить на себя кредиты, чтобы помочь развитию его «бизнеса». Возвращать что-либо он не собирался.

Городская прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело по существу рассмотрит Советский районный суд Брянска.