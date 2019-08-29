Великий Новгород, 29 августа, 2019, 16:19 — ИА Регнум. В Великом Новгороде и его отдалённом микрорайоне Кречевицы завтра, 30 августа, проведут антитеррористическое учение. Об этом ИА REGNUM сообщили в группе общественных связей регионального управления ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Великий Новгород

«В рамках учения возможно временное перекрытие движения на улицах города Великого Новгорода и применение средств имитации», — сообщили в управлении.

Жителей Великого Новгорода попросили отнестись с пониманием к возможным неудобствам, связанным с введением временных ограничений.

Отметим, что меры антитеррористической безопасности усиливаются в связи с важными событиями начала сентября: Днём знаний 1 сентября и единым днём голосования, который состоится 8 сентября 2019 года.