Киев, 29 августа, 2019, 16:15 — ИА Регнум. Глава партии президента Украины «Слуга народа» Дмитрий Разумков избран спикером Верховной рады. В ходе голосования 29 августа его кандидатуру поддержали 382 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов, передаёт «Укринформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

В соответствии с украинским законодательством кандидатура спикера Верховной рады вносится политической силой, имеющей фракцию с наибольшей численностью. Разумков был единственным кандидатом на пост, предложенным «Слугой народа».

После избрания Разумков поблагодарил депутатов за поддержку и выразил надежду, что Верховная рада нового созыва действительно «будет работать на интересы государства», невзирая на политические амбиции и личные интересы народных избранников.