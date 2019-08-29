Керчь, Крым, 29 августа, 2019, 16:09 — ИА Регнум. Самый интенсивный трафик на Крымском мосту был зафиксирован в августе: в сутки по нему проезжало до 36 тысяч автомобилей. Об этом 29 августа сообщил начальник ФКУ «Упрдор «Тамань» Кайрат Турсунбеков.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«Самый интенсивный месяц был август. Среднесуточная интенсивность составляла 32 тысячи автомобилей в оба направления, пик пришёлся на 12 августа, когда был установлен рекорд — 36 тысяч автомобилей в сутки. Система мониторинга показывает, что мост чувствует себя хорошо и штатно, поэтому он готов к ещё большим нагрузкам, в том числе в летний период следующего года», — подчеркнул Турсунбеков.

Как сообщало ИА REGNUM, за три месяца лета по Крымскому мосту проехало 2 миллиона 250 тысяч транспортных средств, в том числе 200 тысяч грузовиков и 25 тысяч туристических и рейсовых автобусов.