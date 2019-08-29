Вашингтон, 29 августа, 2019, 16:45 — ИА Регнум. Американский геймдизайнер и один из основателей компании id Software Джон Кармак заявил, что «фокус-группы убивают видеоигры». Об этом 28 августа сообщил портал Gamespot.

Дарья Драй ИА REGNUM Компьютерные игры

По мнению Кармака, во времена отсутствия фокус-тестирования у видеоигр был более «отчётливый» вкус. Теперь же фокус-группы необходимы из-за огромных бюджетов современных игр топ-уровня.

Напомним, Джон Кармак работал над многими классическими и современными шутерами от первого лица. Среди них: Doom, Wolfenstein, Quake и многие другие.