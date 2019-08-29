София, 29 августа, 2019, 15:58 — ИА Регнум. Первый самолёт Су-25 ВВС Болгарии был отправлен на ремонт в Белоруссию, передаёт 29 августа «Болгарское национальное радио».

(сс) Fedor Leukhin СУ-25

Как сообщается, боевая машина в разобранном виде накануне была доставлена белорусским транспортным самолётом. В ближайшее время на ремонт планируется отправить ещё семь Су-25.

Всего на оснащении ВВС Болгарии имеется 14 таких самолётов. Контракт на ремонт восьми из них, общая сумма которого оценивается более чем в 50 млн евро, София заключила в минувшем с авиаремонтным заводом в Барановичах.

Весной этого года стало известно, что сделка находится под угрозой срыва из-за интерпретации условий оружейного эмбарго, введённого Евросоюзом в отношении Минска.

Эксперты министерства обороны Болгарии, изучив директиву ЕС о санкциях против Белоруссии, настаивали, что временный ввоз военной техники в страну для ремонта не должен рассматриваться как экспорт вооружения. Тем не менее министерство экономики долгое время не давало разрешения на вывоз самолётов.

В результате, как сообщается, в законодательство Болгарии были внесены изменения, в соответствии с которыми министерство обороны было наделено полномочиями выдавать разрешения на экспорт техники.

Напомним, санкции в отношении Белоруссии, включающие запрет на поставки в республику военной техники, были ведены в 2004 году. В феврале Совет ЕС продлил срок действия эмбарго ещё на один год.