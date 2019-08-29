Москва, 29 августа, 2019, 15:57 — ИА Регнум. Министерство энергетики США 28 августа отчиталось по сокращению запасов сырой нефти. Данный отчет сначала спровоцировал резкий, но совсем небольшой дополнительный рост нефтяных котировок, однако он был ограничен уже состоявшимся до этого подъёмом почти на $1,5 после того, как аналогичные данные о снижении запасов уже были опубликованы накануне вечером Американским институтом нефти (API), заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Владимир Хоменко.

ArtseBie Нефть

«Поэтому после данных от министерства энергетики, немного не дойдя до технического сопротивления $60,50, цена вернулась к уровню перед отчетом. 29 августа утром нефть марки Brent торговалась с небольшим понижением в диапазоне $59,45−59,60. На рынке по-прежнему большой вес имеет угроза в развитии торговой войны между США и Китаем, ограничивающая спрос на энергоносители», — отметил эксперт.

Действия со стороны ОПЕК по уменьшению предложения сырья сдерживают нефть от сильных распродаж. К концу недели появятся еще одни данные, влияющие на ценообразование нефтяных котировок. Это данные о сланцевых буровых установках в США от Baker Hughes. Последний отчет указал на снижение на 16 единиц за неделю: факт, также поддерживающий нефтяные цены.

«Технически нефть марки торгуется в «треугольнике», и до конца недели сильных движений ожидать не стоит. Более вероятный сценарий — это боковое движение в диапазоне $58,80−60. Однако, если данные из США укажут на очередное сокращение буровых, то можно будет ожидать повторного тестирования верхних уровней в районе цены $60,30−60,50 за бочку», — полагает Хоменко.

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