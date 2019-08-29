Ставрополь, 29 августа, 2019, 15:56 — ИА Регнум. Программа повышения качества водоснабжения до 2024 года включительно разработана на Ставрополье в рамках федерального проекта «Чистая вода». Ее исполнение обеспечит качественной питьевой водой 99,8% населения региона, сообщили ИА REGNUM 29 августа в пресс-службе губернатора края.

Дарья Антонова ИА REGNUM Чистая вода

Суммарный объем финансирования программы из различных источников, по данным властей, составит порядка 2,8 млрд рублей. Одним из первых мероприятий станет строительство межпоселкового водовода «Восточный» и очистных сооружений в Новоалександровском городском округе.

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Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2019 года власти Ставрополья планируют построить в регионе три объекта газоснабжения: по одному в селах Красногвардейское и Подлужное, а также хуторе Ураковское.