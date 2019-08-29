Санкт-Петербург, 29 августа, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Компания «Газпромнефть» пока не планирует выкупать другие сети автомобильных заправок, вслед за «Роснефтью», в конце июля приобретшей 100% акций «Петербургской топливной компании» («ПТК»). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 29 августа генеральный директор сети АЗС «Газпромнефть» в России и СНГ Олег Кузьменков.

АЗС «Газпромнефть»

По словам Кузьменкова, компания пока не заинтересована в выкупе независимых автозаправочных сетей.

«Нет, пока мы развиваемся точечно по тем локациям, которые нас интересуют. Где нас нет в Санкт-Петербурге, мы ищем объекты и «закрываем» эти промежутки», — сказал он.

По мнению Кузьменкова, в 2019 году рынок независимых операторов автозаправочных сетей не только не испытал напряжения, но, напротив, «вздохнул свободнее».

«Есть все предпосылки к его росту. Процесс зависит от регулятора, но в моем понимании, сейчас настало время как раз для независимых АЗС, «разжалась» маржинальность, так что с точки зрения бизнеса они должны чувствовать себя хорошо», — полагает Кузьменков.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля 2019 года ПАО «Татнефть» приобрела сеть автозаправочных станций Neste на Северо-Западе РФ у финской компании Neste Marketing & Services. В конце июля сеть АЗС «ПТК» перешла под контроль «Роснефти», что позволило ей занять лидирующие позиции на рынке топлива Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Управление ФАС по Санкт-Петербургу пообещало усилить контроль за топливным рынком города после приобретения ранее независимых сетей АЗС Neste и «ПТК» вертикально интегрированными компаниями (ВИНК) «Татнефть» и «Роснефть», соответственно.