Калуга, 29 августа, 2019, 16:13 — ИА Регнум. В Калужской области с 1 сентября все объекты и прилегающие территории общеобразовательных организаций, в которых планируется проведение мероприятий, посвященных началу нового учебного года, будут взяты под круглосуточную охрану силами органов внутренних дел, сообщили 29 августа корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

40.мвд.рф Пресс-конференция в калужском областном УМВД России, посвященная началу нового учебно года

В преддверии нового учебного года сотрудниками территориальных органов внутренних дел и специалистами МЧС Калужской области в составе межведомственных комиссий проведены обследования образовательных организаций на предмет их инженерно-технической укрепленности, антитеррористической защищенности, работоспособности систем охранно-пожарной и тревожной сигнализации. Одновременно сотрудниками ГИБДД организованы проверки эксплуатационного состояния улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения в местах расположения образовательных учреждений, учреждений дошкольного и дополнительного образования. В период с 1 по 10 сентября во всех общеобразовательных учреждениях области спланировано проведение практических отработок планов эвакуации детей в случае возможного пожара с привлечением пожарно-спасательной техники.

В период подготовки и проведения Дня знаний в охране общественного порядка на объектах образования Калужской области дополнительно будут задействованы 378 сотрудников полиции, 106 работников частных охранных организаций, семь сотрудников территориальных органов Росгвардии по Калужской области, 68 представителей общественных формирований и казачества.