Киев, 29 августа, 2019, 15:43 — ИА Регнум. Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков избран спикером Верховной рады Украины 9-го созыва.

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Соответствующее решение принято сегодня, 29 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

За кандидатуру Разумкова проголосовали 382 парламентария, против — 26 (25 от партии «Европейская солидарность» и один внефракционный).

На выборах в парламент Дмитрий Разумков баллотировался под №1 в списке партии «Слуга народа». Родился 8 октября 1983 года в Бердичеве. С 2006 г. работает в сфере политического консультирования. Интересно, что в 2006—2010 гг. Разумков был членом Партии регионов, и покинул эту политическую силу после победы Виктора Януковича на президентских выборах 2010 года.

Также стоит отметить, что Дмитрий Разумков — старший сын помощника президента Украины Леонида Кучмы Александра Разумкова, который в 90-х годах занимал пост заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, а также руководил украинской частью стратегической группы по вопросам украинско-российских отношений.