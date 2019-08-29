Киев, 29 августа, 2019, 15:39 — ИА Регнум. Бывший президент Украины Пётр Порошенко, предположительно, готовит госпереворот, в связи с чем Арсена Авакова решено оставить министром внутренних дел. Такое сообщение отправила с мобильного телефона депутат от партии «Слуга народа» Лиза Богуцкая, сообщает украинское издание «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Издание опубликовало фото Богуцкой со смартфоном, текст на экране которого гласит, что Порошенко «очень серьезно» готовит путч.

«Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать», — пояснила она.

Читайте также: В Киеве митингуют против Арсена Авакова

Богуцкая добавила, что с Авакова, вероятно, снимут неприкосновенность, но оставят на министерском посту. Она призналась, что очень огорчена, «но другого пути пока нет».

Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве прошел митинг против министра внутренних дел Арсена Авакова, который может войти в состав нового правительства Украины. Верховная рада IХ созыва начала работу 29 августа, в Киеве формируется новый кабинет министров.