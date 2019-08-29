Москва, 29 августа, 2019, 15:25 — ИА Регнум. Статья о том, что президент США Дональд Трамп планирует пересмотреть военную политику США в отношении Украины, не говорит о том, что американская риторика изменится. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 29 августа, об этом журналистам заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Council.gov.ru Франц Клинцевич

Президент США Дональд Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине, пишет газета Politico. Как отмечает издание, таким образом глава государства намерен убедиться в том, что деньги, выделяемые Киеву, используются наилучшим образом с точки зрения интересов Вашингтона.

«Думаю, что не стоит спешить с выводами, основываясь только на публикации газеты Politico», — заявил Клинцевич.

Так, по его словам, из публикации неясно, что именно имел в виду источник в Белом доме, на который ссылается газета.

«Скорее всего, Дональд Трамп озабочен не самим фактом военной помощи Украине, а тем, что деньги, выделяемые ей на эти цели, в основном не доходят до армии, оседая в карманах чиновников», — предполагает Клинцевич.

По его словам, даже если президент США и намерен изучить вопрос выделяемых средств на военную помощь Украине, то вряд ли за этим последуют какие-то изменения политики США.

«Речь, на мой взгляд, идет о чисто технических моментах, а не о пересмотре позиции США в отношении конфликта в Донбассе, своей дестабилизирующей роли в нем», — отметил Клинцевич.