Киев, 29 августа, 2019, 14:58 — ИА Регнум. «Только Арсен Аваков может быть гарантом «уличной» стабильности для команды Зеленского — как формальным, так и неформальным», — заявил украинский политолог Руслан Бортник, комментируя журналистам информацию о возможном переназначении главы МВД.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Аваков

Вместе с тем эксперт добавил, что в окружении президента Авакова «очень боятся».

«Боятся его неформального влияния на политическую и экономическую системы, союза с Коломойским, возможного теневого лидерства в правительстве — на фоне неопытности других членов кабинета министров», — заявил Бортник.

Напомним, что, по последней информации из кулуаров Рады, на заседании фракции «Слуга народа» депутатам сказали, что Арсен Аваков остается министром. Отмечается, что это был наиболее дискуссионный вопрос для президентской политсилы.

Вместе с тем журналисты засняли переписку народного депутата от партии «Слуга народа» Лизы Богуцкой, в которой объясняется, что Авакова оставят на посту главы МВД якобы из-за возможного государственного переворота, который готовит экс-президент Порошенко.

«Порошенко готовит переворот. И очень серьезно готовит. Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать. Сегодня, скорее всего, снимем неприкосновенность. Но оставим министра… Я расстроена очень, но другого пути пока нет», — говорится в заснятом сообщении.