Малоярославецкий район, Калужская область, 29 августа, 2019, 15:54 — ИА Регнум. Сотрудники калужского областного управления уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 43-летнего жителя Малоярославецкого района Калужской области. Подозреваемый в смертельном бытовом конфликте 52-летний житель Москвы был обнаружен оперативниками в Мурманской области.

40.мвд.рф Место преступления

Как сообщили 29 августа корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского регионального управления МВД России, труп мужчины с признаками насильственной смерти виде перелома свода черепа был обнаружен 12 августа на территории садоводческого товарищества. При осмотре места происшествия изъяты улики, которые направлены на исследование. Результаты проведенных экспертиз позволили установить личность фигуранта.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет.