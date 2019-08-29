Москва, 29 августа, 2019, 14:42 — ИА Регнум. Тот факт, что в России лишь 40% предпенсионеров официально трудоустроены, говорит не только о невозможности какой-то части пожилых людей работать (из-за инвалидности или болезней), но и о том, что пенсионная реформа и, соответственно, реформа рынка труда идет слишком медленными темпами, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя число неработающих предпенсионеров.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

«Как известно, год назад пенсионный возраст был повышен. Но существенных изменений в системе переподготовки или перепрофилирования людей соответствующего возраста пока не наблюдается.

В итоге значительная часть предпенсионеров просто физически не может найти работу по специальности и вынуждена или просто не работать, или устраиваться на низкооплачиваемую работу без официального оформления.

Например, охранниками каких-то частных объектов, контролерами, консьержами, репетиторами и т. п. То есть это всё виды деятельности, не требующие высокой квалификации, но зачастую и официального оформления.

В итоге эта часть трудящихся предпенсионеров в статистику просто не попадает», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России на сегодняшний день проживает в общей сложности 10,1 млн предпенсионеров. При этом трудоустроены из них всего 40%.

Читайте также: В России подсчитали число неработающих предпенсионеров