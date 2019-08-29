Москва, 29 августа, 2019, 14:47 — ИА Регнум. Китайская автокомпания JAC на ежегодной дилерской конференции JAC Motors RUS представила новый среднеразмерный рамный пикап модели T6. Об этом сообщается на сайте «Автоновости дня».

Motor1 JAC T6

По имеющейся информации, новинка появится на российском авторынке 1 сентября 2019 года. На мероприятии был представлен новый пикап T6 в версиях с дизельным (136 л. с.) и бензиновым (177 л. с.) двигателями. Привод у пикапа будет только 4×4. Грузоподъемность автомобиля — 750 кг.

Минимальная цена JAC T6 в России равна 1 млн 299 тыс. рублей.

Напомним, в начале августа началось серийное производство китайских пикапов JAC T6, предназначенных для России, на казахстанском автозаводе «СарыаркаАвтоПром».

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