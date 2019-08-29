Варшава, 29 августа, 2019, 14:39 — ИА Регнум. Бывший президент Польши Лех Валенса осудил власти страны за отказ пригласить российского лидера Владимира Путина на 80-летие начала Второй мировой войны. Об этом Валенса рассказал в интервью Rzeczpospolita.

Иван Шилов ИА REGNUM Лех Валенса

«Не приглашая Россию, мы только ухудшим наши и без того плохие отношения», — сказал он, добавив, что при наличии возражений надо разговаривать, а не изолировать.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Польши пригласили на годовщину начала Второй мировой войны Германию. Также на мероприятие приглашены члены Североатлантического альянса, Евросоюза, Восточного партнёрства. При этом Россию на это мероприятие не позвали.

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