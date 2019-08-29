Уфа, 29 августа, 2019, 14:53 — ИА Регнум. Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) начинает разработку Подольского медно-цинкового месторождения в Башкирии. В Хайбуллинском районе торжественно дан старт строительству нового подземного рудника. По объемам добычи он станет одним из самых крупных в стране и войдет в тройку ключевых объектов сырьевой базы УГМК.

Ugmk.com Радий Хабиров и Андрей Козицын на торжественной церемонии

В конце июня 2019 года генеральный директор УГМК Андрей Козицын и врио главы Башкирии Радий Хабиров подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта разработки Подольского медно-цинкового месторождения. Лицензия на отработку запасов принадлежит предприятию компании — ООО «Башкирская медь», генеральным подрядчиком стройки выступит другая организация холдинга — ПАО «Гайский ГОК».

Ugmk.com Закладка первого камня

Предполагаемый объем инвестиций в проект оценивается в 50 млрд рублей. В июле на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2019» в Екатеринбурге Уральская горно-металлургическая компания заключила соглашение со Сбербанком в части организации и старта финансирования проекта.

Первый кирпич в строительство нового рудника заложили врио Главы Республики Башкирии Радий Хабиров и генеральный директор УГМК Андрей Козицын. После этого экскаватор символически зачерпнул первый ковш земли.

«Сегодня очень важный день для нашей республики. Начинается разработка крупнейшего месторождения, которое на десятилетия обеспечит нашу промышленность горнорудным сырьем, даст новые рабочие места, гарантирует инвестиции, а также обеспечит социальное развитие Хайбуллинского района и региона в целом», — сказал на церемонии торжественного открытия Радий Хабиров.

Подольское медно-цинковое месторождение открыто Башкирским территориальным геологическим управлением в 1971 году. На двух залежах месторождения — «Северной» и «Центральной» — разведаны запасы медных, медно-цинковых и серно-колчеданных руд. Их объем оценивается в 88,6 млн тонн руды. Кроме меди в будущем сырье содержится ряд других перспективных с точки зрения промышленного производства компонентов: цинк, сера, серебро и золото.

«Вместе мы делаем большую, серьёзную работу. Здесь в ближайшее время появится не просто подземный рудник, а полноценный горно-обогатительный комбинат, — подчеркнул Андрей Козицын. — На самом деле объект не простой. Рудное тело начинается с глубины 600 метров. Но благодаря поддержке со стороны правительства Республики Башкортостан у нас есть возможность реализовывать такие сложные инвестиционные проекты».

Отработку месторождения будут вести подземным способом. Проект предусматривает строительство горно-капитальных выработок, необходимых для начала добычи полезных ископаемых. Строители пройдут два наклонных ствола, предназначенные для выдачи горной массы из подземного рудника. После этого оборудуют два вертикальных ствола шахт «Западная» и «Восточная» для спуска/подъема людей и подачи свежего воздуха на нижние горизонты. Предполагается, что стволы уйдут под землю почти на 800 метров.

Ugmk.com Андрей Козицын и Радий Хабиров

Начало добычи на залежи «Северная» намечено на 2027 год. На этом этапе производительность подземного рудника составит около 1 млн тонн руды в год, на месторождении задействуют более 600 человек. Добычу на залежи «Центральная» планируют начать в 2032 году. После выхода предприятия на полную загрузку объемы добычи вырастут до 4,3 млн тонн, а число работников — до 1400 человек.

Кроме строительства рудника проектом предусмотрено возведение новой обогатительной фабрики, где будет перерабатываться добытая руда, комплекса очистных и водозаборных сооружений, энергетической подстанции, а также различных технологических, административных и бытовых зданий и сооружений.

Помимо прямых налоговых отчислений и создания новых рабочих мест реализация проекта скажется и на экономике всего региона, в частности на развитии транспортных предприятий, деятельности строительных организаций, а также позволит ввести дополнительные энергетические мощности. По предварительным подсчетам, эксплуатироваться месторождение будет на протяжении 44 лет.