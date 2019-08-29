Москва, 29 августа, 2019, 14:29 — ИА Регнум. Возможная покупка Турцией российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских F-35 — это пока еще лишь сигнал США, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможной покупке российских истребителей.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС Турции

«Сигнал говорит о том, что если США будут упорствовать в отказе Турции в поставках F-35 в наказание за покупку С-400, то могут и дальше продолжить терять турецкий рынок.

Но долгосрочно такая возможность не исключена, российский самолет имеет ряд конкурентных преимуществ перед американским. В частности, цена сделки может оказаться ниже, возможно, даже будет предложен кредит.

К тому же с американскими самолетами нового поколения уже не раз происходили происшествия, свидетельствующие о технических недоработках, а цена при этом постоянно растет», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что покупка у России самолётов Су-35 и Су-57 вполне возможна.

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