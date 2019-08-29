Париж, 29 августа, 2019, 14:30 — ИА Регнум. Представлен новый французский гибридный кроссовер Peugeot 3008 GT Hybrid4. Об этом 29 апреля сообщает портал 32cars.ru.

Авторевю Peugeot 3008 GT Hybrid4

Новое авто стало самой мощной серийной моделью за всю историю компании. Кроссовер оснащён бензиновым мотором мощностью 200 л. с. и двумя электромоторами. Мотор на передней оси развивает до 110 л. с., а мотор на задней оси — 112 л. с. Агрегаты работают с 8-скоростной коробкой передач e-EAT8. В итоге общая мощность гибрида составляет 300 «лошадей».

До 100 км/ч автомобиль разгоняется всего за 6,5 секунд. На одном заряде аккумулятора электрический кроссовер может проехать 59 км.

Стоит отметить, что новинка имеет один из лучших показателей по выбросам СО2 среди гибридных машин — 29 г/км.

Напомним, в конце августа концерн Group PSA (бренды Peugeot, Citroen и DS) закончил продажи на авторынке России коммерческих моделей Peugeot Partner и Citroen Berlingo.

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