Москва, 29 августа, 2019, 14:20 — ИА Регнум. Правительство России выделит из резервного фонда средства для пострадавшей от паводков Иркутской области. Об этом 29 августа заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.

Irkobl.ru Наводнение в Иркутской области

Он рассказал, что в России продолжают оказывать поддержку людям, пострадавшим от паводков в Иркутской области.

«Выделяются деньги для поддержки малого и среднего бизнеса и поддержке сельхозпроизводителей», — сказал он.

В общей сложности, сумма господдержки составит 800 млн рублей.

Также федеральное правительство выделит средства четырём регионам на развитие здравоохранения.

«Это Красноярский край, Хакасия, Кемеровская и Самарская области», — сообщил глава правительства.