Берлин, 29 августа, 2019, 14:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе состоявшегося телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, сообщили 29 августа в пресс-службе правительства Германии.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель и Владимир Путин

Отмечается, что Путин и Меркель обменялись мнениями о ситуации в Сирии, в том числе о военной эскалации на северо-западе республики и вступлении в политический процесс под эгидой ООН для преодоления конфликта.

«Темой переговоров была также ситуация в Ливии. Собеседники сообща выразили поддержку планам спецпосланника ООН Гассана Саламе», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам заместителя постпреда России при ООН Геннадия Кузьмина, на территории Сирии продолжают действовать порядка трёх тысяч членов террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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