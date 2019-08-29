Джакарта, 29 августа, 2019, 14:13 — ИА Регнум. Министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Виранто опроверг информацию о том, что шесть человек были застрелены силами правопорядка во время проведения демонстрации в Папуа 28 августа, сообщает Antara.

Виранто

По его словам, в этом инциденте погиб один мирный житель, был убит один военный и двое ранены, а также ранения получили четверо сотрудников полиции.

Виранто выразил сожаление в связи с насилием в Дейаи и призвал стороны к мирным демонстрациям в различных регионах в Папуа.

Виранто также подчеркнул, что проинструктировал силы безопасности не использовать боевые патроны при охране порядка во время демонстраций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в индонезийских СМИ появилась информация о том, что вооруженные силы Индонезии открыли огонь по демонстрантам в Папуа, в результате чего погибли шесть человек.

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