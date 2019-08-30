Москва, 30 августа, 2019, 13:26 — ИА Регнум. 10 сентября в 13:00 в пресс-центре REGNUM состоится заседание экспертного клуба «Регион» на тему «Выборы-2019: рост политизации и новое качество конкуренции».

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

Вопросы для обсуждения:

Выборы губернаторов: уровни конкуренции, регионы политического доминирования власти и проблемные для неё территории. Выборы в региональные и муниципальные органы власти: усиление политической дифференциации. Москва и Петербург: феномен «столичного голосования». Как протест повлиял на итоги выборов? Итоги выборов-2019: к чему приведёт рост политизации населения?

Клуб создан в январе 2016 года Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии».

Постоянными участниками заседаний экспертного клуба «Регион» являются Евгений Сучков, Игорь Минтусов, Дмитрий Орлов, Дмитрий Журавлев, Ростислав Туровский, Григорий Казанков, Андрей Максимов, Глеб Кузнецов, Алексей Куртов, Владимир Климанов, Юрий Загребной, Максим Жаров, Павел Данилин, Сергей Поляков и другие известные политологи, политтехнологи и эксперты.

На YouTube-каналеИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия.

Начало мероприятия: в 13:00, регистрация участников с 12:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

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