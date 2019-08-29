Переславль-Залесский, Ярославская область, 29 августа, 2019, 13:55 — ИА Регнум. 29 августа 2019 года на Народной площади в Переславле Ярославской области побывали главный архитектор Ярославской области и представители ОНФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Они проверяли ход реализации одного из четырёх областных проектов — победителей конкурса Минстроя 2018 года.

Народная площадь в Переславле

Работы на площади до сих пор не начались. Встретили гостей замглавы Переславля по ЖКХ Максим Васильков, главный архитектор городского округа Алиса Мустафина, представители подрядной организации и общественности, депутаты.

Главным вопросом «фронтовиков» стало выяснение причин, почему до сих пор подрядчик не приступил к работам. Действительно, с момента визита в Переславль замминистра строительства РФ Максима Егорова и анонса начала работ прошло уже две недели, но на площади ничего не изменилось. Выяснилось, что в настоящий момент подрядчики ждут, когда археолог, который должен наблюдать за работами на площади, получит открытый лист в Министерстве культуры. Это необходимое условие для начала благоустройства. По словам Максима Василькова, открытый лист должен быть получен на днях, и тогда подрядная организация сразу приступит к работам.

Общественники поинтересовались у главного архитектора Ярославской области Михаила Кудряшова, устраивает ли его график и ход работ, нет ли опасений по срокам.

«Опасения будут, пока не начнутся работы. Пока здесь нет ни одного человека, говорить, успеют они или нет, — очень сложно. Это зависит от погоды, от ресурсов и возможностей подрядчика», — сказал Михаил Кудряшов.

Представители подрядчика — группы компаний ЕКС — заверили собравшихся, что все работы при условии возможности их начала в ближайшее время будут выполнены до конца ноября. ЕКС планирует работать своими силами с привлечением субподрядчиков.

Что касается прокурорских предостережений, полученных администрацией Переславля и подрядчиком (это отсутствие согласования работ с Минприроды и требование доработать проект с учётом дополнительных требований по археологии), то Михаил Кудряшов пояснил, что вся документация доработана и полностью готова. Ждать согласования от Минприроды можно и в процессе выполнения работ. Представителей переславской общественности интересовало также, почему участок, где планируется благоустройство, не отмежеван и не поставлен на кадастровый учёт. Михаил Кудряшов ответил, что это не обязательное требование.

Таким образом, никаких препятствий для начала работ на площади, кроме получения открытого листа археологом, не осталось. График реализации проекта сдвинут на месяц от первоначальных планов — теперь администрация Переславля обещает, что все работы будут выполнены до конца ноября. Впрочем, не все переславцы разделяют эту уверенность.

«Я считаю, что проект провален. По сути дела, остался один тёплый месяц, дальше польют дожди и возможны минусовые температуры, а проект благоустройства подразумевает в основном земляные работы. Погодные условия не позволят качественно их выполнить. Полагаю, что нужно переносить реализацию проекта на будущий год», — заявил по итогам встречи депутат Ярославской областной Думы Сергей Хабибулин.

Отметим, однако, что возможностей для переноса работ нет. По условиям конкурса Минстроя реализация всех проектов — победителей прошлого года должна завершиться до конца 2019 года.