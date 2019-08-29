Ярославль, 29 августа, 2019, 13:40 — ИА Регнум. Проект закона, предусматривающего создание администрации губернатора Ярославской области, внесен в Ярославскую областную думу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор Ярославской области

Вероятно, проект будет рассмотрен на внеочередном заседании думы 3 сентября. Повестка дня заседания пока не утверждена советом думы. Как сообщало ранее ИА REGNUM, губернатор создает собственную администрацию вместо аппаратов губернатора и правительства. Руководить администрацией губернатора будет заместитель губернатора. Эта должность создается впервые.

У руководителя администрации также будут заместители, в том числе первый. Должность руководителя администрации и его первого зама, видимо, будут ключевыми. В частности, чиновникам на этих должностях будет полагаться отпуск в 52 календарных дня, как и другим первым лицам области.

Как сказано в пояснительной записке, администрация губернатора Ярославской области будет не только реализовывать полномочия губернатора, но и обеспечивать деятельность правительства области. Кроме того, в его ведении будет находится департамент финансов. Таким образом у губернатора появляются более действенные рычаги контроля над правительством области.