Пекин, 29 августа, 2019, 13:38 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Great Wall (принадлежит Haval) представил новый пикап P-Series, который будет конкурировать с автопроизводителями Toyota и Ford. Об этом 29 августа сообщается на сайте 110km.ru.

Motor1 Great Wall P Series

Машина создана на абсолютно новой платформе P71. Эта платформа даёт возможность изготавливать наиболее безопасные, легкие и удобные вседорожники.

У новой модели есть собственный логотип в виде буквы «P». Она означает одновременно три слова: «мощь» (Power), «вершина» (Peak) и «совершенство» (Perfect).

Автопроизводители оснастили пикап движком рабочим объёмом 2 л, который работает в паре с 8-скоростным «автоматом» и интеллектуальной системой привода 4×4. Других подробностей о моторе пока нет.

Напомним, компания Great Wall планирует инвестировать в производство автомобилей в России более 42 млрд рублей. Китайское автопредприятие возьмёт на себя обязательства по осуществлению инвестиций, которые пойдут на строительство производственных мощностей по выпуску машин сегмента SUV.

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