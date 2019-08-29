Пекин, 29 августа, 2019, 13:27 — ИА Регнум. Китайские дилеры автокомпании Maxus (принадлежит SAIC Motor) стали принимать предзаказы на среднеразмерный паркетник Maxus D60. Об этом 29 августа сообщается на портале Глас.ру.

Авторевю Maxus D60

Авто выполнено в оригинальном дизайне. Спереди у модели расположены очень узкие фары, выполненные на LED-матрицах. Дополнительный стиль D60 придают крупная решётка радиатора, раздвоенные патрубки выхлопной системы и вертикальные противотуманные фары.

Что касается салона новинки, то здесь стоит отметить, что он выполнен из современных материалов. В авто есть современное усеченное рулевое колесо, цифровая приборная панель, мультимедиа и анатомические сиденья. Внутри машины могут разместится до семи человек.

В движение кроссовер приводят 1,3 и 1,5 литровые движки на 139 и 169 л. с. Они агрегатируются с 6-скоростной «механикой» или 7-скоростным «роботом». Привод у автомобиля только передний.

Напомним, продажи компании SAIC Motor за первые пять месяцев 2019 года упали на 16% до 2,47 млн автомобилей.

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