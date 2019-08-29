Цхинвал, 29 августа, 2019, 13:14 — ИА Регнум. Министерство образования 20 августа опубликовало на своем официальном сайте план мероприятий по модернизации сети дошкольного и общего образования Южной Осетии на 2019−2021 гг. Этот план разработан в рамках деятельности Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Южной Осетией.

arseniykopchenov Школа №1 города Цхинвал, Южная Осетия

В опубликованном документе обозначены основные проблемы дошкольного и общего образования в Южной Осетии, такие как нехватка материально-технического обеспечения, нехватка квалифицированных кадров, неудовлетворительное состояние инфраструктуры, отсутствие пожарно-охранной сигнализации в учебных заведениях, отсутствие доступа к сети Интернет для большинства школ.

Новым планом предусмотрены мероприятия, направленные на обновление содержания, создание и реконструкция инфраструктуры, повышение доступности и качества дошкольного и общего образования, подключение образовательных организаций к сети Интернет, создание комфортных условий для ведения образовательной деятельности, а также отдыха и оздоровления детей.

Ранее сообщало, что к концу 2019 года в Цхинвале будет завершено строительство детского сада, рассчитанного на 160 мест. Новое дошкольное учреждение строится на месте разрушенного в ходе трагических событий августа 2008 года детского сада. Детский сад строится в рамках инвестиционной программы российского содействия социально-экономическому развитию республики на 2018−2019 гг. На строительство объекта программой выделено более 150 млн рублей.