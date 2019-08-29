Калуга, 29 августа, 2019, 13:37 — ИА Регнум. Порядка 4364 калужских семей оплатили материнским капиталом образование своих детей и другие связанные с получением образования расходы. Об этом 29 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела социальной выплаты Отделения ПФР по Калужской области Светлана Зайцева.

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Родителям, решившим направить материнский капитал на обучение детей в средних или высших учебных заведениях, следует написать заявление в клиентской службе Пенсионного фонда в МФЦ, а также через личный кабинет гражданина на сайте. Материнским капиталом можно оплатить не только первое, но и второе высшее образование, а также проживание ребенка в общежитии. Образовательное учреждение должно находиться на территории Российской Федерации и иметь лицензию на оказание образовательных услуг. На дату начала обучения ребёнок должен быть не старше 25 лет. Использовать денежные средства по данному направлению можно, когда ребенку, давшему право на материнский капитал, исполнится три года. До достижения 3-летнего возраста ребёнка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, средства материнского (семейного) капитала можно использовать на оплату дошкольного образования — оплатить детский сад, ясли. Такой возможностью в регионе уже воспользовались 813 семей.

Напомним, возможность вступления в программу материнского капитала продлена до 31 декабря 2021 года. Размер материнского капитала в 2019 году составляет 453 тыс. 26 рублей.