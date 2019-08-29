Берлин, 29 августа, 2019, 12:54 — ИА Регнум. Компания Volkswagen Commercial Vehicles (часть немецкого концерна Volkswagen Group, занимающаяся производством коммерческих автомобилей, таких как микроавтобусы, автобусы, пикапы, грузовики и седельные тягачи) представила Т6.1 — новое поколение Bulli 6.1. Об этом говорится на сайте компании.

Volkswagen-commercial Volkswagen Т6.1

Новый Т6.1 получил функции частично автоматизированного вождения, усовершенствованные функциональные возможности и обновлённый дизайн. Кроме того, это первая модель бренда, для которой в качестве дополнительной опции предлагается полностью цифровая приборная панель Digital Cockpit.

«Онлайн-подключение позволяет использовать совершенно новые технологии в Bulli 6.1, такие как система естественного голосового управления. Просто произнесите: «Привет, Volkswagen!» — и Т6.1 с вниманием выслушает ваши команды», — говорится в сообщении производителя.

Таким образом, голосовое управление может помочь при управлении навигационной системой. Однако не все оборудование доступно для российской сертификации.

Напомним, первая модель Bulli T1 была представлена в 1949 году.

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