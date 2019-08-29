Село Нижняя Шахтама, Забайкальский край, 29 августа, 2019, 12:32 — ИА Регнум. Забайкальские власти буквально за сутки сняли угрозу подтопления нескольких населённых пунктов Шелопугинского района, где накануне, 28 августа, размыло насыпь неэксплуатируемого котлована. Такой вывод можно сделать из сообщения губернаторской пресс-службы, распространённого сегодня, 29 августа.

Правительство Забайкальского края Место ЧС, где была угроза подтопления нескольких населённых пунктов Шелопугинского района Забайкалья

Как пояснил исполняющий обязанности министра природных ресурсов Забайкальского края Олег Некрасов, на данный момент техника КГСАУ «Забайкаллесхоз» и администрации района ещё работает. Поставлена задача провести разведку и оборудовать временную дорогу.

Правительство Забайкальского края Техника и рабочие, устранявшие угрозу подтопления нескольких населённых пунктов Шелопугинского района Забайкалья

«По состоянию на 14:00 местного времени в районе ликвидации ЧП обеспечен проезд для легковых автомобилей, к концу дня проезд будет обеспечен для большегрузной техники», — отмечается в официальном сообщении забайкальских чиновников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 28 августа, в связи с угрозой подтопления в Шелопугинском районена место происшествия по поручению главы региона Александра Осиповасрочно выехал исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев.Оказалось, что недалеко от села Нижняя Шахтама из-за сильных дождей размыло насыпь неэксплуатируемого котлована, существовала угроза подтопления приусадебных участков в Банщиково, Малышево, Тергени и Шелопугино. Всего для контроля ситуации было привлечено более 100 человек и около 20 единиц техники.

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