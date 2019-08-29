В Забайкалье снята угроза подтопления
Село Нижняя Шахтама, Забайкальский край, 29 августа, 2019, 12:32 — ИА Регнум. Забайкальские власти буквально за сутки сняли угрозу подтопления нескольких населённых пунктов Шелопугинского района, где накануне, 28 августа, размыло насыпь неэксплуатируемого котлована. Такой вывод можно сделать из сообщения губернаторской пресс-службы, распространённого сегодня, 29 августа.
Как пояснил исполняющий обязанности министра природных ресурсов Забайкальского края Олег Некрасов, на данный момент техника КГСАУ «Забайкаллесхоз» и администрации района ещё работает. Поставлена задача провести разведку и оборудовать временную дорогу.
«По состоянию на 14:00 местного времени в районе ликвидации ЧП обеспечен проезд для легковых автомобилей, к концу дня проезд будет обеспечен для большегрузной техники», — отмечается в официальном сообщении забайкальских чиновников.
Как уже сообщало ИА REGNUM, 28 августа, в связи с угрозой подтопления в Шелопугинском районена место происшествия по поручению главы региона Александра Осиповасрочно выехал исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев.Оказалось, что недалеко от села Нижняя Шахтама из-за сильных дождей размыло насыпь неэксплуатируемого котлована, существовала угроза подтопления приусадебных участков в Банщиково, Малышево, Тергени и Шелопугино. Всего для контроля ситуации было привлечено более 100 человек и около 20 единиц техники.
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