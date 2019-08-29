Доля юаня в мировых расчетах упала до минимума за 8 месяцев
Пекин, 29 августа, 2019, 12:30 — ИА Регнум. Китайская валюта — юань — занимает в международных расчетах самую слабую за последние восемь месяцев позицию. Таковы данные за июль межбанковской системы SWIFT.
Андрей Грук ИА Красная Весна
Юань
Доля юаня в мировых расчетах упала в июле до 1,81%. Максимум наблюдался летом 2015 года, когда доля юаня в расчетах составляла около 2,8%.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа Народный банк Китая понизил курс юаня до 11-летнего минимума. Понижение составило 240 базисных пунктов — до 7,0810 юаня за доллар, чего не наблюдалось с 18 марта 2008 года.
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