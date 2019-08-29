Пекин, 29 августа, 2019, 12:30 — ИА Регнум. Китайская валюта — юань — занимает в международных расчетах самую слабую за последние восемь месяцев позицию. Таковы данные за июль межбанковской системы SWIFT.

Андрей Грук ИА Красная Весна Юань

Доля юаня в мировых расчетах упала в июле до 1,81%. Максимум наблюдался летом 2015 года, когда доля юаня в расчетах составляла около 2,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа Народный банк Китая понизил курс юаня до 11-летнего минимума. Понижение составило 240 базисных пунктов — до 7,0810 юаня за доллар, чего не наблюдалось с 18 марта 2008 года.

Читайте также: Курс юаня к доллару ослаблен до минимума марта 2008 года

А также: Юань продолжил стремительно дешеветь относительно доллара США