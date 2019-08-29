Бишкек, 29 августа, 2019, 12:28 — ИА Регнум. Информация о том, что министерство внутренних дел Киргизии и китайская компания «CEIEC» будут сотрудничать в сфере обеспечения общественной и дорожной безопасности не является секретной. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МВД республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и Средняя Азия

В ведомстве подчеркивают, что соответствующее распоряжение премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал еще в начале марта 2019 года.

«CEIEC» займется установкой камер круглосуточного видеонаблюдения, имеющих возможность интеграции с системой распознавания лиц. Китайская компания сама доставит, смонтирует и настроит спецоборудование, а также будет оказывать консультативные услуги по установке периферийного оборудования.

При этом, как отмечают в министерстве внутренних дел, на реализацию этого проекта не будут тратиться деньги из государственного бюджета Киргизии.

За чей счет китайская компаний установит в Киргизии систему видеонаблюдения МВД не сообщило.