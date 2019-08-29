Вашингтон, 29 августа, 2019, 12:18 — ИА Регнум. Американские хакеры в ходе предпринятой в июне 2019 года секретной кибератаки уничтожили важную базу данных Тегерана. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакерская атака

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Уточняется, что атака была нацелена на компьютерную сеть Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), которая отвечает за ракетные пуски. Источники утверждают, что хакеры смогли на некоторое время парализовать работу этих систем, лишив иранских военных возможности атаковать иностранные танкеры в Персидском заливе.

Издание отмечает, что предлогом для атаки стало заявление министерства внутренней безопасности США о том, что иранские хакеры в последнее время агрессивно действуют в киберпространстве против государственных и частных структур Соединённых Штатов.

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Напомним, в июне 2019 года министр телекоммуникаций Ирана Мохаммад Джавад Азари-Джахроми после сообщений о том, что Пентагон якобы начал давно запланированную кибератаку на страну, заявил, что кибератаки США на иранские цели не увенчались успехом.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июня в Оманском заливе были взорваны два нефтяных танкера, Front Altair и Kokuka Courageous. Причина взрывов до сих пор не установлена. Экипажи повреждённых судов были эвакуированы береговой охраной Ирана. Президент США Дональд Трамп утверждает, что за атакой на нефтяные танкеры стоит Иран.