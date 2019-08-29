Нальчик, 29 августа, 2019, 12:17 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии готовились теракты. Задержан подозреваемый в их подготовке. Изъяты две готовые к применению бомбы. Об этом ИА REGNUM 29 августа сообщили в центре общественных связей ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM Террорист

Тайник с самодельными взрывными устройствами был обнаружен в лесу в Урванском районе — недалеко от сел Черная речка и Алтуд. Обе бомбы были большой мощности, их уничтожили на месте во избежание взрыва при транспортировке.

Их владелец ФСБ совместно с местной полицией был установлен и задержан в городе Нарткала. Ранее он уже был осужден за террористические преступления.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года в Кабардино-Балкарии были нейтрализованы трое местных жителей. Являясь членами религиозно-экстремистской группировки, они готовились к совершению преступлений террористической направленности на территории республики.