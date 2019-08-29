Минск, 29 августа, 2019, 12:10 — ИА Регнум. Визит в Минск совершит 29 августа советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Он проведет ряд встреч на высшем уровне, заявил на брифинге пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

Defense.gov Джон Болтон

Так, американский советник проведёт переговоры с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем. Стороны обсудят вопросы отношений Вашингтона и Минска и аспекты региональной безопасности, уточнил Глаз.

Как сообщало ИА REGNUM, визит в Белоруссию Болтон анонсировал 26 августа. Издание Foreign Policy указало, что столь высокопоставленный представитель США впервые с начала века посетит эту страну, добавив, что приём Болтона в Минске может вызвать «гнев Кремля».

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