Посёлок Бетлица, Калужская область, 29 августа, 2019, 12:11 — ИА Регнум. Более 150 школьников и педагогов примут участие в III международном экологическом слёте «Подари планете жизнь», который пройдёт с 5 по 7 сентября на территории Куйбышевского района Калужской области. Об этом 29 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, выступившем одним из организаторов экологического мероприятия.

Koebcu.ru Школьные экологи

На экослёт соберутся представители образовательных учреждений 10 районов Калужской области, а также юные экологи из Рязани, Новозыбкова Брянской области и Белоруссии. Участие школьников в экологическом слёте позволит собрать единомышленников в молодёжной среде и создать площадку для их общения и обмена опытом. Организаторами подготовлена насыщенная программа мероприятий по экологическому, патриотическому и духовному воспитанию. В программу вошли творческие конкурсы, познавательные походы и экскурсии, лекции и занятия от ведущих калужских и московских экспертов в сфере экологии.

На экологическом школьном слёте также будет трудиться команда добровольцев из Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского.