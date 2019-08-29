Рим, 29 августа, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Джузеппе Конте получил от формального главы итальянского государства Серджо Маттареллы мандат на формирование нового правительства, сказал Конте журналистам после встречи с президентом в четверг, 29 августа.

Governo.it Джузеппе Конте

Новую коалицию составят либералы и «Движение 5 звёзд», контролирующие в нынешнем составе парламента чуть более 50% мест.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, формальный глава итальянского государства президент Серджо Маттарелла 27 и 28 августа провел повторные встречи с лидерами всех основных партий страны. Согласно процедуре, предусмотренной итальянским законодательством, именно президент должен выбрать один из трех путей выхода из правительственного кризиса.

Первый вариант — проведение досрочных выборов в связи с распадом коалиции, второй — формирование новой коалиции в действующем составе парламента (при наличии возможности), третий — формирование так называемого технического правительства, которое должно утверждать необходимые стране финансово-экономические документы, но не может принимать никаких политических решений.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, «Лига» Маттео Сальвини инициировала раскол коалиции с «Движением 5 звёзд», объяснив это решение расхождением взглядов по ряду значимых вопросов. Оппоненты Сальвини, в свою очередь, уверены, что «Лига» преследовала единственную цель — получить всю полноту власти и провести выборы в период, когда рейтинг партии вырос почти до 40%.

Одним из возможных сценариев было объявление досрочных выборов, они могли пройти в середине октября. По данным социологов, победу на выборах одержали бы правые партии во главе с «Лигой» (также «Братья Италии» и «Вперед, Италия»).

Однако реализован был другой сценарий — союз «Движения 5 звёзд» с либеральной Демократической партией. При таком сценарии правительство будет сформировано без перевыборов парламента. В нынешнем составе парламента две эти партии могут сформировать большинство, в случае же проведения выборов, по данным социологов, такой возможности у них не было бы.