Лондон, 29 августа, 2019, 11:54 — ИА Регнум. На агрегаторе Metacritic 28 августа появились первые оценки хоррор-игры The Dark Pictures: Man of Medan. Проект получил 70 баллов из 100 на основе 47 рецензий критиков.

Игра The Dark Pictures: Man of Medan

Критики высоко оценили кооперативный режим, в котором можно одновременно проходить несколько сюжетных линий. При этом жёсткой критике подверглись многочисленные ошибки, технические недоработки проекта и «проседающий» к концу игры сюжет.

Man of Medan — это первая часть в антологии интерактивных хорроров The Dark Pictures. Сюжет игры рассказывает о группе молодых людей, исследующих таинственны корабль-призрак.