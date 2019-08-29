Ставрополь, 29 августа, 2019, 11:36 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров побывал на Северо-Кавказском молодёжном форуме «Машук». Вместе с другими главами субъектов и полпредом президента РФ в СКФО Александром Матовниковым 28 августа он встретился с участниками форума, познакомился с их проектами, ответил на вопросы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Кадыров отметил, что представители молодежи региона продемонстрировали интересные и значимые для округа проекты. В частности, одним из таких он назвал проект первой студенческой телерадиокомпании Чеченской Республики «StudONE» под руководством Висраила Хадиева. По словам главы Чечни, о многом говорит то, что их работа получила одобрение президента РФ Владимира Путина в прошлом году.

Чеченский лидер отметил, что он испытал настоящую гордость за молодежь Чечни, и пообещал им помощь.

«Мы и дальше будем им помогать как в развитии имеющихся проектов, так и в реализации новых идей», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, Чеченскую Республику на форуме «Машук» представляют более 300 участников. Всего во время подготовки к мероприятию было подано более 600 заявок от молодежи Чечни.

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