Анкара, 29 августа, 2019, 17:00 — ИА Регнум. Турция не позволит США затягивать создание «безопасной зоны» на севере Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая 29 августа на телеканале CNN Turk.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Мы никогда не допустим такой задержки, как в Манбидже. Процесс должен продвигаться быстро», — сказал Эрдоган.

Эрдоган заявил, что совместное патрулирование военных США и Турции «скоро начнется», а турецкие войска и бронетехника уже находятся на границе.

Как передавало ИА REGNUM, 25 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на митинге в провинции Трабзон заявил, что власти Турции намерены довести до логического завершения операции против членов незаконных вооруженных формирований за границами страны.